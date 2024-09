Real Madrid : un nouveau poste pour Dani Carvajal

Dani Carvajal pourrait être repositionné en tant que défenseur central. Face à l’hécatombe de blessures qui touche actuellement le Real Madrid, Carlo Ancelotti doit trouver des solutions. Selon As, l’une d’entre elles pourrait être le repositionnement de Dani Carvajal dans un secteur où les Merengues ne comptent plus qu’Antonio Rüdiger en tant que défenseur central de métier encore disponible.

Eder Militao, Jesus Vallejo, David Alaba, Joan Martinez et Aurélien Tchouameni sont pour le moment tous à l’infirmerie. Le latéral droit de 32 ans, vainqueur de l’Euro cet été avec la Roja, pourrait donc retrouver ce poste de défenseur central qu’il a occupé à deux reprises la saison dernière, face à l’Atlético (4-0) et Gérone (1-1). Le Real Madrid n’a plus qu’à espérer que l’ancien du Bayer Leverkusen ne se blesse pas à son tour.