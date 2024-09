Le Real Madrid frappé de plein fouet par le virus FIFA !

Le virus FIFA n’en finit plus de frapper la capitale espagnole. Orphelin de plusieurs cadres, à l’instar d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga ou encore Jude Bellingham, le Real Madrid va continuer d’observer la trêve internationale avec une angoisse certaine. Et pour cause. Après les blessures de Dani Ceballos, victime d’une grosse entorse à la cheville, Jesus Vallejo, touché musculairement ou encore Eder Militão, blessé lors d’un entraînement avec sa sélection à quelques heures d’affronter l’Équateur, la Casa Blanca a appris une énième mauvaise nouvelle.

La suite après cette publicité

Vendredi soir, Arda Güler a lui aussi été contraint de sortir sur blessure lors du match nul (0-0) concédé par la Turquie face au Pays de Galles dans le cadre de la Ligue des Nations. En toute fin de match, le jeune talent madrilène s’est, en effet, plaint du mollet avant de céder sa place. Aperçu avec un imposant bandage sur son mollet au coup de sifflet final, le natif d’Ankara pourrait donc se retrouver sur la touche au cours des prochaines semaines. Si l’international turc (13 sélections, 2 buts) s’apprête à passer des examens complémentaires pour déterminer la nature exacte et la gravité de sa blessure, cette mauvaise nouvelle vient s’ajouter à l’hécatombe actuellement traversée par les hommes de Carlo Ancelotti.

À lire

Carlo Ancelotti a reçu une offre XXL de l’Arabie saoudite

L’infirmerie du Real Madrid est pleine à craquer !

Pour rappel, c’est déjà la cinquième blessure de la semaine enregistrée par les Madrilènes après les forfaits de Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos et donc Eder Militão. De quoi inquiéter les pensionnaires du Santiago Bernabéu avant la reprise. Par ailleurs contraints de se passer des services de David Alaba, blessé en décembre dernier et qui est attendu pour octobre dans le meilleur des cas. Carlo Ancelotti ne dispose, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que d’Antonio Rüdiger comme seul défenseur central de métier encore disponible.

La suite après cette publicité

Si Fran Garcia, Daniel Carvajal et Lucas Vazquez sont quant à eux opérationnels pour occuper les côtés, le technicien italien va donc très certainement devoir trouver des alternatives avant d’affronter la Real Sociedad le 14 septembre prochain. Une chose est sûre, cette hécatombe ne va pas manquer de faire parler outre-Pyrénées, relançant notamment les débats autour du calendrier surchargé, souvent décrié par les acteurs du football ces derniers mois.