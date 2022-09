Gaëtan Laborde rejoint l'OGC Nice !

La suite après cette publicité

« C'est la meilleure saison de ma carrière.(...) Et je ne veux pas m'arrêter là. » En juillet dernier, Gaëtan Laborde regardait avec plaisir l'exercice accompli, achevé avec 20 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues. Il s'imaginait alors certainement poursuivre l'aventure rennaise, avec Terrier et Bourigeaud. Le mercato estival en a décidé autrement.

Annoncé dans le viseur de Newcastle et de Séville, l'attaquant de 28 ans s'est retrouvé au cœur de discussions entre le Stade Rennais et l'OGC Nice, comme nous vous l'avons révélé. Pendant qu'Amine Gouiri fait le trajet inverse, voilà Laborde de retour dans le sud de la France, chez les Aiglons cette fois ci. « L’OGC Nice est fier d’annoncer l’arrivée de Gaëtan Laborde, transféré de Rennes. Gaëtan Laborde arrive en provenance du Stade Rennais, où il s’était engagé à l’été 2021, où il a découvert l’Europe, disputé 47 matchs, offert 8 passes décisives et claqué 19 buts, dont le dernier date du week-end dernier, à Lens. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !».

Le retour du duo Delort-Laborde

L'OGC Nice est passé à l'action et pourra reconstituer le duo Laborde-Delort qui a ravi Montpellier pendant trois saisons. Du moins si c'est le plan de l'entraîneur Lucien Favre. Après avoir évolué à Bordeaux, Brest, Clermont, Montpellier et Rennes, Laborde continue son tour de France des clubs, et jouera la Ligue Europa Conference avec les Aiglons.

Le transfert, lié à celui d'Amine Gouiri, s'élève aux alentours des 20 M€ selon nos informations. Laborde aura fort à faire pour aider Nice à retrouver de l'allant offensif puisque les Azuréens n'ont inscrit jusqu'à présent que 6 buts en 7 matches disputés toutes compétitions confondues.