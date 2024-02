OM : Sébastien Haller donne son avis sur Jean-Louis Gasset

Moins de 5 mois après son arrivée sur le banc de touche de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a décidé de déjà quitter l’OM. Sans solution, le technicien italien estime ne pas pouvoir faire de miracle avec les joueurs à sa disposition. Et selon nos informations, la piste prioritaire pour le remplacer se nomme Jean-Louis Gasset. Comme évoqué par L’Équipe et RMC, l’entraîneur de 70 ans est le choix de la direction pour redresser l’équipe à court terme, lui qui avait été limogé de la sélection ivoirienne pendant la CAN 2023… remportée par les Éléphants.

Le héros du peuple ivoirien, Sébastien Haller (29 ans), a d’ailleurs donné son avis sur son ancien sélectionneur. «Concernant le coach Jean-Louis Gasset, humainement, c’est comme le papy ! Il est assez bienveillant, gentil, il prend le temps de discuter, il est posé et parle calmement. Il va être entouré de son staff, qui va gérer les choses tranquillement. Cela passe par le dialogue et la relation humaine», a-t-il expliqué au micro de La Chaîne L’Équipe.