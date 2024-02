Corée du Sud : Jürgen Klinsmann n’est plus sélectionneur

Ce n’était plus qu’une question de jours, c’est désormais officiel Jürgen Klinsmann est démis de ses fonctions de sélectionneur de la Corée du Sud. La Fédération coréenne de football (KFA) a évincé l’Allemand après l’élimination de l’équipe nationale en demi-finale de la Coupe d’Asie la semaine dernière. Mais aussi dans un contexte tendu dans le vestiaire.

« Jürgen Klinsmann n’a pas réussi à démontrer les capacités de gestion et le leadership attendus d’un sélectionneur national dans des domaines allant de la tactique, de la gestion du personnel à l’attitude au travail et dans d’autres domaines nécessaires pour apporter la compétitivité à l’équipe. L’attitude et la compétitivité de Klinsmann en tant que sélectionneur n’ont pas répondu aux attentes (…) Nous avons donc décidé de changer de direction avant les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026 », a regretté Chung Mong-gyu, président de la fédération coréenne.