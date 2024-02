Corée du Sud : Kang-In Lee au cœur de la polémique après sa bagarre avec Heung-Min Son !

L’embrouille du ping-pong. Voilà comment la presse anglaise relatait ce matin, via The Sun ou encore le Daily Mail, une altercation survenue au sein de la sélection sud-coréenne lors de la récente Coupe d’Asie des Nations. A la veille de la demi-finale contre la Jordanie, qui sera perdue 2-0, une bagarre aurait ainsi éclaté entre plusieurs joueurs majeurs, avec en premier lieu la star de Tottenham Heung-Min Son et celle du PSG Kang-In Lee.

La presse sud-coréenne a dévoilé de nouveaux détails, et même la Fédération sud-coréenne de football a admis qu’il y avait bien eu une altercation. Plusieurs responsables de la fédération ont ainsi raconté les dessous du clash, visiblement sérieux, qui a abouti à une blessure au doigt de Son. « Pendant le tournoi, il y a eu un conflit entre Lee Kang-in et des membres seniors tels que Son Heung-min, Kim Min-jae et Hwang Hee-chan », raconte ainsi un dirigeant, relayé par le média sud-coréen Chosun.

Le ping-pong de la discorde

Tout aurait démarré par une réflexion de Son à Kang-In Lee, coupable d’avoir quitté la table pour aller jouer au ping-pong. La réponse, injurieuse selon les dires, de Lee n’a pas plu. « Son Heung-min s’est mis en colère et a attrapé Lee Kang-in par le col, et une bagarre a éclaté », poursuit un dirigeant. Des insultes ont fusé et Lee Kang-in aurait même tenté d’adresser un coup de poing à son partenaire. Esquive de Son, qui s’est malgré tout luxé un doigt en tentant de se dégager d’un autre joueur qui le retenait. Le tout la veille de la demi-finale donc.

Le clash s’est poursuivi pour arriver jusqu’au sélectionneur Jürgen Klinsmann. Plusieurs joueurs de l’effectif sont partis le trouver pour lui demander d’exclure Lee de la sélection après cet incident. Ce qui n’a pas fait, puisque Lee a même été titulaire, au même titre que Son, face à la Jordanie. Cet incident met en lumière plusieurs problèmes au sein de la sélection, entre les jeunes et les plus âgés, mais aussi, de ce que relate la presse sud-coréenne, entre les joueurs locaux (qui évoluent en K-League) et ceux qui garnissent des clubs européens.

Kang-In Lee a en tout cas pris la mesure de la polémique en publiant un message sur ses réseaux sociaux. « Il a été rapporté que j’avais eu une altercation avec Son avant la demi-finale de la Coupe d’Asie. J’ai causé une grande déception à tous les fans de football qui soutiennent l’équipe nationale. Je suis vraiment désolé. J’aurais dû écouter les joueurs plus âgés et je m’excuse de ne pas avoir fait preuve d’une bonne attitude. Je m’excuse auprès des nombreuses personnes qui sont déçues de moi. Je suis bien conscient de l’investissement des fans à mon égard. À partir de maintenant, j’essaierai de soutenir les joueurs seniors et de devenir un meilleur joueur et une meilleure personne », a-t-il posté. Laissé au repos quelques jours par Luis Enrique à son retour de la compétition, Kang-In Lee ne figure pas dans le groupe parisien pour affronter la Real Sociedad ce mercredi.