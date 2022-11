PSG : Lionel Messi une nouvelle fois associé à la MLS !

La suite après cette publicité

Actuellement au Qatar pour disputer le Mondial avec l'Argentine, défaite d'entrée face à l'Arabie saoudite, Lionel Messi (35 ans) s'apprête à disputer une rencontre, d'ores et déjà, décisive contre le Mexique, samedi à 20 heures. En attendant, c'est l'avenir de la Pulga qui est, une nouvelle fois, évoquée. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023 (plus une année supplémentaire en option), la star de l'Albiceleste est régulièrement citée du côté de Barcelone mais également en... MLS. Dernièrement, plusieurs sources évoquaient ainsi la possibilité de voir l'Argentin de 35 ans rejoindre l’Inter Miami, la franchise d’un certain David Beckham. Interrogé au sujet d'une éventuelle arrivée du septuple Ballon d'or, Milos Degenek, qui évolue à Colombus, aux États-Unis, n'a pas manqué de défendre les qualités de son championnat.

«Je pense que la MLS est un Championnat phénoménal. C'est un Championnat très bien structuré. Les clubs ont tous des installations d'entraînement incroyables, les terrains neufs et de vrais stades de football. Le Championnat est en pleine expansion. La Coupe du monde aura lieu dans quatre ans», a ainsi lancé le joueur australien avant d'ajouter : «Miami est évidemment une destination attrayante pour tout le monde, pas seulement pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, mais je crois avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Messi va y aller. J'espère que ça va se faire, car cela pourrait améliorer l'image du football dans son ensemble. C'est un très bon Championnat, en pleine croissance, je suis très fier d'y être en ce moment.»