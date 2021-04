Bayern Munich : Hansi Flick parti pour rester ?

Et si Hansi Flick restait finalement au Bayern Munich ? Alors qu’il avait lui-même annoncé son départ à ses joueurs et publiquement au micro de Sky Sports il y a une semaine (information démentie par le club ensuite), il semblerait que le club bavarois ne soit pas vraiment pour laisser partir l’ancien adjoint de Joachim Low. C’est en tout cas ce qu’a laissé sous entendre Karl-Heinz Rummenigge, patron du Bayern Munch, dans un entretien accrodé à Bild.

« Nous avons convenu de nous asseoir après le match à Mayence. Si nous voulons répondre à la demande de Hansi, toutes les parties doivent travailler ensemble pour trouver une solution qui satisfasse également le FC Bayern. Après tout, nous parlons d'un formateur qui a réalisé quelque chose d'historique avec nous et dont nous sommes très satisfaits du travail. Pour le moment, le public cible Hasan Salihamidzic. Mais au FC Bayern, nous prenons toutes les décisions, y compris les transferts et les questions d'équipe, avec le conseil d'administration et le conseil de surveillance - et l'entraîneur est également impliqué. »