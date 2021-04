Hansi Flick souhaite quitter le Bayern Munich en fin de saison !

C'est une véritable bombe à retardement pour le Bayern Munich. Quatre jours après son élimination précoce en Ligue des champions face au PSG, le club bavarois a relevé la tête en Bundesliga en l'emportant face à Wolfsbourg (3-2). Un succès crucial dans la course au titre éclipsé par les révélations d'Hansi Flick sur son avenir. « J'ai dit à l'équipe aujourd'hui que j'avais informé le club dans la semaine qui a suivi le match à Paris que j'aimerais que mon contrat se termine à la fin de la saison, » a ainsi confié l'entraîneur allemand au micro de Sky Sports Deutschland.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le dernier vainqueur de la Ligue des champions, Flick a provoqué un véritable tremblement de terre en Allemagne avec de telles déclarations. Une décision pas si surprenante que cela si l'on se réfère aux multiples divergences d'opinions observées entre Flick et le directeur sportif Hasan Salihamidzic. Celles-ci ont sûrement poussé le principal protagoniste à ne pas poursuivre sa mission en Bavière.

Hansi Flick se dirige vers la sélection allemande

« Je voulais juste le dire à l'équipe après le match aujourd'hui parce que je savais à quel point il est difficile et important de dire cela au club. Il était important pour moi que l'équipe le découvre. Je suis absolument ravi de cette équipe, de l'attitude, de la qualité et je suis reconnaissant de pouvoir accompagner l'équipe. Et aussi merci au club qui m'a permis d'entraîner cette équipe, » a ainsi révélé Hansi Flick. Ce dernier a confié avoir alerté sa direction de sa décision il y a déjà plusieurs jours. Il faut dire que des rumeurs persistantes propulsent l'actuel technicien du Bayern sur le banc de la sélection allemande après le prochain Euro.

Un scénario qui n'a pas forcément été démenti par Hansi Flick, désireux d'opter pour la transparence vis-à-vis de l'opinion publique. « L'avenir n'est pas du tout clair et il n'y a pas encore eu de conversation avec Oliver Bierhoff, car c'était une phase importante ici. Bien sûr, la sélection est une option à laquelle tout entraîneur doit réfléchir, mais pour moi, il est important que je commence par tout digérer, car les dernières semaines n’ont pas non plus été faciles pour moi. » Reste à savoir désormais comment les hautes sphères bavaroises vont gérer cette situation rocambolesque. Sous la houlette d'Hansi Flick, le Bayern Munich aura raflé tous les trophées possibles dont la Ligue des champions. Un chapitre couronné de succès s'apprête donc à se refermer...