Naples, nouvelle cible de Castore ?

Cette année 2021 démarre sur les chapeaux de roue pour l’équipementier britannique Castore, fondé en 2016. Alors que les médias italiens annoncent un possible accord avec la Lazio, c'est au tour du média britannique SportsPro de suggérer que le Napoli pourrait porter des maillots signés Castore prochainement.

La suite après cette publicité

L’équipementier britannique, qui serait prêt à débourser 4 millions d’euros par an pour la Lazio Rome, envisagerait le même moment pour Naples. Le contrat de sponsoring entre Kappa et le club napolitain, expirant à la fin de la saison, les équipementiers comme Castore s'activent déjà en coulisses. Si l’information se confirmait dans les prochains mois, Kappa perdrait l'un de ses plus grands représentants italiens avec la Fiorentina, Benevento et le Genoa. Cela confirme aussi la farouche volonté de Castore de s'implanter rapidement en Serie A. Affaire à suivre...