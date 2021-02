Castore, prochain équipementier de la Lazio Rome ?

Après avoir manqué l'appel d'offre pour équiper l’AS Rome dès la saison 2021/2022, l’équipementier britannique Castore ne semble pas résigner à attirer un club de Série A. Selon un rapport publié par le journal italien Calcio e Finanza, la marque au logo ailé pourrait apposer son nom sur les prochains maillots des Biancazzurri.

La gazette italienne évoque même une somme de 4 millions d’euros par an à partir de la saison 2022-2023. Le contrat qui lie la Lazio à son partenaire actuel, l'équipementier italien Macron, court jusqu’au 30 juin 2022. Une rupture du contrat un an avant échéance serait un échec cuisant pour Macron, qui possède un prestigieux statut en Italie où il sponsorise pas moins de 5 clubs de Serie A. Des rumeurs associeraient également Castore à Wolverhampton et Newcastle pour la saison prochaine. Ce qui confirmerait la stratégie offensive des frères Beahon pour acquérir un grand nombre de clubs de haut niveau.