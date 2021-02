L'AS Rome s'engage avec New Balance

Nous vous l'avions indiqué en janvier dernier et c'est désormais officiel. New Balance est le nouvel équipementier de l'AS Roma.

L'AS Roma qui avait prématurément rompu son contrat avec Nike pour des différends économiques, continuera de porter les maillots de la marque à la virgule jusqu'à la fin de la saison avant de laisser place à New Balance pour la saison 2021-2022. Si c'est la firme de Boston qui a eu le dernier mot, d'autres équipementiers tels que Reebok, Under Armour ou encore adidas avaient tenté d'enrôler le club de la capitale italienne.

« Cet accord représente une étape importante pour le club et nos ambitions de poursuivre notre croissance », a déclaré Guido Fienga, le directeur général de l’AS Roma. Actuellement 3ème de Serie A, le club de la Louve revient sur le devant de la scène et compte bien retrouver la ligue des champions.

Après avoir perdu Liverpool que la marque équipait lors du sacre en ligue des champions 2018-2019, NB retrouve un club visible sur le plan européen où l'engouement local est très fort, comme c'est le cas avec le FC Porto, Lille ou l'Athletic Bilbao. « Nous parlons de plus qu’un club de football ici: les Giallorossi ont un style et une approche qui est inégalée dans leur sport, montrant un profond sens de la responsabilité sociale et l’esprit communautaire », explique Kenny McCallum, directeur de New Balance Football.

La marque américaine continue de s'étendre dans le football et s'implante pour la première fois dans le championnat italien. Prochaine étape pour New Balance: retrouver un club de l'envergure des Reds de Liverpool.