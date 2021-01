New Balance va devenir le nouvel équipementier de l'AS Rome

On vous en avait parlé fin décembre 2020 et c'est désormais quasiment acté. Selon nos informations, New Balance sera donc bien le nouvel équipementier de l'AS Rome à partir de la saison 2021/2022.

Le club de la Louve, qui avait décidé de mettre prématurément fin à son contrat le liant à Nike (qui devait normalement s'étendre jusqu'à l'été 2023) en raison de différends économiques, a définitivement trouvé un accord avec New Balance. Plusieurs équipementiers comme Kappa, Adidas, Castore, Under Armour et Reebok étaient à la lutte pour prendre la succession de Nike, mais c'est finalement la firme de Boston qui a eu le dernier mot.

New Balance n'a pas tiré un trait sur le foot

Il s'agit donc d'un très joli coup réalisé par New Balance, qui a dû encaisser la perte de son « plus gros club » Liverpool lors de l'été 2020. Également partenaire du LOSC, avec qui l'équipementier est bien parti pour prolonger son contrat, du FC Porto et de l'Athletic Bilbao, New Balance continue d'exister sur le marché avec des équipes fortes localement et qui ont aussi une belle visibilité sur la scène européenne.

L'ambition de New Balance dans le foot reste donc intacte malgré un contexte économique compliqué dû à la pandémie de coronavirus. La firme américaine ambitionne d'ailleurs toujours d'élargir son portefeuille et de retrouver un club dont l'aura est aussi forte que Liverpool. Avec l'AS Rome, il s'agit d'un premier pas intéressant et d'un beau challenge, puisque le club revient au premier plan et qu'il demeure tout aussi ambitieux. Il faut aussi dire que Nike a mis la barre haut ces dernières années en termes de design de maillot avec des tenues esthétiques mais aussi historiques pour le club romain. New Balance a donc du pain sur la planche pour conquérir rapidement les fans de l'AS Rome !