L’AS Roma finalement équipé par Reebok ?

Alors que l’AS Roma prospecte actuellement pour trouver un nouveau sponsor maillot pour la saison 2021-2022, New Balance, qui semblait tenir la corde, pourrait finalement se faire devancer par Reebok. Malgré des conditions avantageuses sur les ventes proposées par l’équipementier américain, le club de la Louve n’en serait pas satisfait, selon le Corriere dello Sport.

La suite après cette publicité

Pire encore, le club italien détenu par l'Américain Dan Friedkin ferait les yeux doux à Reebok. Et si l’année 2021 marquait le retour au premier plan de Reebok, qui avait confectionné les maillots de Liverpool de 1996 à 2006 et les chaussures de foot de Thierry Henry de 2006 à 2011 ? Les premiers mois de 2021 s’annoncent haletants pour enfin connaître le dénouement de cette histoire et l’heureux élu qui accompagnera l'AS Roma la saison prochaine.