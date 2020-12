Fin du contrat entre Nike et l'AS Roma au profit de New Balance ?

Selon Roma Press, l’AS Roma devrait annoncer sous peu que New Balance deviendra son nouvel équipementier pour la saison 2021-2022. L'équipementier américain prendrait la succession de Nike, qui accompagnait le club depuis la saison 2014/2015 en remplacement de Kappa. Adidas, Castore et Under Armour prétendaient également à un accord avec le club de la capitale italienne.

La suite après cette publicité

Il s’agirait d’un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties puisque la Louve gagnerait un pourcentage supérieur sur les ventes tandis que New Balance effectuerait un très joli coup en ajoutant à son portefeuille un club historique et prestigieux de Serie A, qui pourrait se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Si ce coup de marketing pourrait se réaliser, c’est parce que les relations entre le club romain et Nike se sont refroidis en raison de différends économiques. En juillet 2020, à la surprise générale, Francesco Calvo, directeur général de l’exploitation de l’AS Roma, avait lâché une bombe dans un communiqué concernant Nike : « La résiliation anticipée de cet accord commercial permettra à l’AS Roma d’explorer de nouvelles opportunités dans le monde des matériaux techniques et des licences ». Initialement, l’accord entre l’AS Roma et Nike, signé dès la saison 2014-15, devait être effectif jusqu’en 2023.

Il s’agirait donc d’un nouveau projet ambitieux pour l’actuel 4e du classement de Série A mais aussi pour New Balance, qui avait perdu son plus gros « client » Liverpool au profit de Nike au début de cette saison 2020/2021.