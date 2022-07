Ligue 1 : la programmation complète de la 4e journée

Alors que la Ligue de Football Professionnel avait dévoilé le programme de la 3e journée de Ligue 1 mercredi dernier, place aujourd'hui à celui de la 4e journée. En lever de rideau, le Lille OSC se déplacera à 21h du côté d'Ajaccio pour un match diffusé sur Prime Video. Le samedi, le promu de l'AJ Auxerre recevra Strasbourg à 17h lors d'un match diffusé sur Prime Video tandis que le choc du soir à 21h se tiendra sur Canal+ Décalé et mettra aux prises le RC Lens et le Stade Rennais.

La suite après cette publicité

Dimanche, le FC Nantes rencontrera le Toulouse FC à 13h lors d'un match diffusé sur Prime Video. Le multiplex de 15h se tiendra sur la plateforme d'Amazon également avec Lorient-Clermont, Nice-Marseille, Brest-Montpellier et Troyes-Angers au programme. En apéritif à 17h05, l'Olympique Lyonnais se déplace à Reims lors d'une rencontre co-diffusée par Canal+ Sport et Prime Video. Enfin le choc de la quatrième journée entre le PSG et Monaco aura lieu à 20h45 sur Prime Video.

Vendredi 26 août 2022 à 21h00 sur Prime Video

AC Ajaccio – LOSC Lille

Samedi 27 août 2022 à 17h00 sur Prime Video

AJ Auxerre – RC Strasbourg Alsace

Samedi 27 août 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

RC Lens – Stade Rennais FC

Dimanche 28 août 2022 à 13h00 sur Prime Video

FC Nantes – Toulouse FC

Dimanche 28 août à 15h00 sur Prime Video

FC Lorient – Clermont Foot 63

OGC Nice – Olympique de Marseille

Stade Brestois 29 – Montpellier Hérault SC

ESTAC Troyes – Angers SCO

Dimanche 28 août 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport et en co-diffusion sur Prime Video

Stade de Reims – Olympique Lyonnais

Dimanche 28 août 2022 à 20h45 sur Prime Video