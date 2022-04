LdC (f) : le Barça file en finale malgré sa défaite à Wolfsbourg

Après son très large succès lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions féminine au Camp Nou (5-1), le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Wolfsbourg pour le match retour avec un pied et demi en finale. Un peu moins appliquées lors de la seconde manche, les Barcelonaises se sont inclinées ce samedi, mais pas de quoi les éliminer.

Après une première période assez calme, les Allemandes finissaient par enflammer la rencontre avec deux buts en dix minutes au retour des vestiaires. Tabea Wassmuth ouvrait le score (49e) avant que Jill Roord (57e) ne fasse rapidement le break. Mais le score ne bougea plus et Wolfsbourg ne parvint pas à créer l'exploit. C'est bien le FC Barcelone qui ira en finale de la Ligue des champions, à Turin le 21 mai (19h), et qui affrontera le vainqueur de PSG-OL (prévu à 21h ce samedi).