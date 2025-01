L’OM envoie un énorme message au PSG pour le titre, le remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia a été trouvé en Ligue 1

Geronimo Rulli veut concurrencer le PSG

Le très grand coup de l’OM titre La Provence. Les Olympiens sont allés s’imposer 2-1 sur la pelouse du Stade Rennais grâce à des buts de Greenwood et Rabiot. Comment parler du succès marseillais sans évoquer le grand monsieur de ce match, Geronimo Rulli. C’est simple, l’OM a concédé trois penalties cette saison, trois stoppés par le gardien argentin. L’ancien portier de Montpellier confirme qu’il est sûrement le meilleur à son poste en Ligue 1 cette saison et le temps continue de lui donner raison. D’ailleurs, après la rencontre, il a été interrogé et Rulli n’a pas caché ses ambitions, il veut clairement concurrencer le PSG en championnat.

La suite après cette publicité

Khvicha Kvaratskhelia à un pas du PSG

Kvicha Kvaratskhelia est aux portes de Paris annonce L’Equipe. C’est une information qu’on a pu vous donner hier en début d’après-midi, un accord verbal est proche d’être trouvé entre le club de la capitale et Naples. Juste après Antonio Conte a annoncé en conférence de presse que l’international géorgien avait bien demandé à partir, demande acceptée par Naples qui a bien compris que Kvara voulait s’en aller. Après des mois d’intérêt, le PSG se rapproche du but. Dans son papier, L’Équipe explique que le deal pourrait se conclure entre 65 et 70M€, un montant raisonnable vu le talent du joueur qui a été l’homme fort de Naples ces dernières saisons avec Victor Osimhen.

Edon Zhegrova dans les petits papiers de Naples

Justement le club napolitain n’a pas prévu de rester attentiste, même si un cadre est sur le point de partir, Naples doit réagir parce que la course au titre est très disputée avec l’Atalanta Bergame et l’Inter Milan. Le Corriere dello Sport parle de plusieurs remplaçants éventuels, notamment Edon Zhegrova le feu follet du LOSC qui brille encore depuis le début de saison. Il a notamment été performant en Ligue des Champions contre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, donc ça pourrait intéresser Naples, surtout que le club italien a un bon souvenir des transferts avec Lille vu la trace laissée par Victor Osimhen.