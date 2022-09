Real Madrid : Karim Benzema sorti sur blessure

Terrible nouvelle pour le Real Madrid ? Alors que les Merengues affrontent en ce moment le Celtic du côté de Glasgow, Karim Benzema s'est blessé. L'attaquant tricolore a dû laisser sa place à Eden Hazard peu avant la demi-heure de jeu.

On en saura plus dans les prochaines heures, une fois qu'il aura passé les premiers examens, se tenant le genou et grimaçant. Espérons pour lui et pour le Real Madrid qu'il s'agisse d'un simple coup ou d'une petite frayeur sans conséquences majeures ! A noter qu'il a été ovationné par les supporters du Celtic.