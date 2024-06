Dortmund - Real Madrid : Aurélien Tchouameni savoure

La consécration pour Aurélien Tchouaméni. Pour sa première finale de Ligue des Champions disputée, Aurélien Tchouameni a remporté son premier trophée européen avec les Merengues ce samedi, face au Borussia Dortmund (2-0). S’il n’est pas entré en jeu, l’international français a réalisé une campagne réussie et a contribué au 15e sacre des hommes de Carlo Ancelotti en C1.

Au micro de Canal +, l’ex-Monégasque a réagi : «Incroyable, c’est ma première Ligue des Champions remportée, j’ai un sentiment énorme, j’ai rêvé de ce trophée là et c’est un rêve éveillé. C’est incroyable. La première chose qu’on voit quand on arrive dans ce club, ce sont les Ligue des Champions accrochées, on en a apporté un en nouvelle».