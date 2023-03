Portugal : un nouveau record pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Après la désillusion en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on croyait voir la dernière de Cristiano Ronaldo sous le maillot de la sélection portugaise, en pleurs à la suite de l’élimination face au Maroc. Néanmoins, malgré le changement de sélectionneur (F. Santos out, R. Martinez in), le quintuple Ballon d’or a fait son retour avec la Seleção das Quinas pour son entrée en lice en qualifications de l’Euro 2024.

En étant titulaire face au Liechtenstein ce jeudi soir pour la première journée du groupe J, l’attaquant international portugais dispute sa 197e sélection sous le maillot rouge et vert, dépassant ainsi officiellement le Koweïti Bader Al-Mutawa, avec qui il partageait le record jusque là avec 196 capes. Un nouveau record à rajouter au palmarès individuel du natif de Funchal, déjà meilleur buteur de l’histoire du football de sélection (118 buts).

