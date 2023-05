Wilfried Zaha priorité de l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions !

Il y a de cela trois semaines, nous vous révélions en exclusivité l’intérêt de nombreux clubs européens pour Wilfried Zaha, libre au 30 juin après 9 saisons passées en Premier League (plus de 85 buts marqués et une trentaine de passes décisives). A 30 ans, l’un des meilleurs dribbleurs d’Europe souhaite donner un nouveau souffle à sa carrière loin de Crystal Palace, où il avait refusé une offre pharaonique de prolongation. Mais l’idole de Selhurst Park et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club en Premier League rêve de Champions League et a fait de cet argument une priorité absolue à l’heure de faire son futur choix. Si Arsenal garde un oeil sur le joueur de même qu’Al Saad au Qatar, c’est du côté de la France qu’il faut regarder. Comme nous vous le révélions dans ces colonnes, l’OM est très intéressé par l’international ivoirien.

Selon nos informations, il est même la priorité des priorités du club phocéen en cas de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, une perspective plus qu’envisageable d’ailleurs à cinq journées de la fin du championnat de Ligue 1. Initié durant le mois d’avril, le contact n’a pas été rompu depuis entre les deux parties bien au contraire. Javier Ribalta et Pablo Longoria sont d’ailleurs prêts à faire beaucoup d’effort pour boucler l’arrivée de la star de Palace, très intéressé à l’idée d’évoluer à l’Orange Vélodrome.

