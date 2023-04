Prise de contact entre Wilfried Zaha et l’OM !

La suite après cette publicité

La semaine dernière, nous vous faisions part en exclusivité d’une certaine forme d’agitation autour de Wilfried Zaha. Le virevoltant ailier de Crystal Palace de 30 ans, actuellement blessé, commençait à voir de nombreux clubs s’intéresser à son statut d’agent libre et à sa capacité hors norme à éliminer des adversaires qui font de lui l’un des meilleurs dribbleurs de la scène continentale. Avec plus de 85 buts marqués avec les Eagles et plus d’une trentaine de passes décisives durant ses 9 saisons passées en Premier League, l’une des légendes du club londonien avait indiqué ses envies d’ailleurs en refusant de signer un nouveau contrat avec les Eagles. Une aubaine pour le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Arsenal et même l’AS Monaco qui ambitionnaient de s’offrir gratuitement les services d’un joueur estimé à plus de 60 M€ au dernier mercato estival par Crystal Palace.

Un intérêt qui ne s’est pas affaibli bien au contraire notamment du côté d’Arsenal qui a de nouveau manifesté de manière appuyée son intérêt auprès de l’entourage du n°11 de Crystal Palace qui fait partie des meilleurs dribbleurs de Premier League (50 dribbles soit 2,1 dribbles réussis par match). Mais un autre club et non des moindres s’est rajouté dans la liste des courtisans. Selon nos informations, une prise de contact a eu lieu entre le joueur, son entourage et l’Olympique de Marseille.

L’OM pas insensible à Wilfried Zaha

Si la démarche a été faite de prime abord du côté du clan Zaha, le club phocéen en retour s’est montré plutôt ouvert à la possibilité de recruter le talentueux international ivoirien de 30 ans. Mais l’affaire est bien évidemment loin d’être bouclée. D’une part, il faut que l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, argument prépondérant de Wilfried Zaha qui déterminera sans doute le choix de son futur club. Ensuite, les clubs du Moyen-Orient, bien que ne disposant pas de l’argument Champions League, ont bien d’autres atouts dans leur poche, notamment financier.

Bien que ce dernier ne soit pas prioritaire aux yeux du joueur, nul doute qu’il n’acceptera pas des émoluments inférieurs à ceux qu’il possède actuellement à Crystal Palace (de l’ordre de 6 M€ par an). Une somme difficilement atteignable pour l’OM à l’heure actuelle. Selon une source interne des Gunners, la possibilité de voir Arsenal faire une offre ferme pour Wilfried Zaha est jugée de plus en plus sérieuse. Là encore, cela ne ferait pas les affaires de l’actuel dauphin du PSG au classement de Ligue 1… Affaire à suivre.