Man City : Sergio Gomez charge violemment son coéquipier Cole Palmer

Ce samedi, l’Angleterre s’est jouée de l’Espagne (1-0) pour remporter l’Euro U21. Auteur d’une célébration suite à son but - finalement accordé à Curtis Jones - Cole Palmer n’a pas fait sourire Sergio Gomez son coéquipier de Manchester City. Après la rencontre, le latéral gauche espagnol n’a pas mâché ses mots.« Cela m’a surpris. Il ne voulait pas s’excuser ou quoi que ce soit comme certains de ses autres coéquipiers. Je ne sais pas, je l’aurais célébré d’une manière différente et mes coéquipiers l’auraient fait d’une manière différente aussi» a-t-il commencé.

La suite après cette publicité

Il a ensuite poursuivi : «ils (l’Angleterre ndlr) ont l’attitude qu’ils veulent. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Nous avons essayé de représenter notre pays de la meilleure façon et avons le plus grand respect pour nos rivaux. Ils voulaient faire la fête comme ça et après le penalty…» Sergio Gomez n’a clairement pas caché sa déception. Les retrouvailles à Manchester City s’annoncent pimentées.

À lire

Euro U21 2023 : l’équipe type de la rédaction FM !