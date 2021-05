EdF : Jordan Veretout aimerait bien vivre l'Euro

La suite après cette publicité

Cette saison, l'AS Roma peut compter sur un Jordan Veretout en très grande forme. Bien installé dans l'entrejeu romain, le joueur de 28 ans réalise de belles performances, lui qui a disputé 38 matches toutes compétitions confondues pour 11 buts et 5 passes décisives cette saison. Et avec l'Euro qui arrive pour l'équipe de France, l'ancien Nantais espère avoir sa chance après une saison réussie avec les Giallorossi, comme il l'a déclaré à Onze Mondial.

«Non, pas un oublié parce qu’il y a du monde, il y a de la concurrence. C’est pour ça que l’équipe de France est si belle. Je suis dans une situation où je peux encore passer un cap. Je donne le maximum pour ça. Je ne dirais pas qu’il y a toujours des surprises à l’Euro parce que si j’étais convoqué, ça ne serait pas une surprise non plus. On est joueur de football, on travaille, si un jour on doit être appelé, c’est qu’on l’aura mérité. Si je pouvais être cette petite surprise entre guillemets, ce serait sympa (sourire). Quand tu as été champion du monde avec les jeunes, tu as forcément envie de revivre ce genre d’événements», a lâché Veretout.