Antonio Rüdiger joue avec les nerfs de Chelsea

Chelsea tient à Antonio Rüdiger. Conscients que leur défenseur central se trouve en fin de contrat en juin prochain, les Blues et Thomas Tuchel planchent activement pour prolonger l'intéressé. Ce dernier a d'ailleurs confirmé récemment l'ouverture des négociations pour un nouveau bail. Mais selon les informations de Sky Sports, l'international allemand élément indispensable aux yeux de Tuchel, ne semblerait pas forcément pressé pour poursuivre l'aventure à Londres.

En effet, le natif de Berlin souhaiterait consulter toutes les options qui s'offrent à lui avant de trancher sur son avenir. Si Rüdiger a signifié à Thomas Tuchel qu'il était plus que jamais focalisé sur Chelsea, le défenseur allemand pense que le prochain contrat qu'il paraphera sera le plus important de sa carrière. Le Real Madrid et le PSG garderaient un œil sur sa situation. Au cas où...