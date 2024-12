OL : 2 nouveaux clubs débarquent pour Georges Mikautadze

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Georges Mikautadze. En effet, le Géorgien est régulièrement sollicité quand sonne l’heure du marché des transferts. Cela avait été le cas à l’été 2023. Très bon sous le maillot du FC Metz, l’attaquant avait croulé sous les propositions avant de donner sa préférence à l’Ajax Amsterdam. Un club où ça ne s’était pas forcément très bien passé pour lui. Il avait d’ailleurs retrouvé les Grenats lors de la deuxième partie de saison 2023-24, où il avait brillé en enchaînant les buts. Même chose durant l’Euro 2024 avec la Géorgie.

Un habitué du mercato

Recruté définitivement par les Messins le 1er juillet dernier, Mikautadze a été sollicité de toutes parts lors du dernier mercato. L’AS Monaco a longtemps poussé pour l’accueillir. Mais le joueur âgé de 24 ans a écouté son cœur et ses envies. Il est donc rentré à Lyon. Une ville dans laquelle il est né en tant que personne le 31 octobre 2000 et en tant que footballeur quelques années plus tard. Il a d’ailleurs défendu les couleurs des Gones entre 2008 et 2015. Un peu moins de dix ans plus tard, Mikautadze a fait son grand retour à la maison.

« L’Olympique Lyonnais est fier d’annoncer le retour de Georges Mikautadze dans son club de cœur. L’attaquant international géorgien a signé un contrat de 4 ans, le liant à l’OL jusqu’au 30 juin 2028. Ce transfert, conclu avec le FC Metz, s’élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée », pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Maillot floqué à son nom et du numéro 69, l’attaquant était très attendu entre Rhône et Saône.

Deux autres clubs le suivent

Mais ses premiers pas ont été poussifs. Il a mis un petit temps avant de trouver ses marques. Motivé, il a fait de nombreux efforts à côté des terrains, comme expliqué sur notre site il y a quelques semaines. Tout son travail a payé. L’ancien joueur de Metz a ainsi marqué 7 buts et délivré une passe décisive en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Une excellente nouvelle pour Lyon. Mais le retour au premier plan du Géorgien a attiré l’attention. Galatasaray, qui cherche à se renforcer en attaque, a coché son nom.

Dans la short-list des Turcs, l’avant-centre lyonnais a d’autres courtisans ailleurs. Selon nos informations, Everton et le Bayer Leverkusen sont aussi intéressés par son profil. Ils ont même pris la température auprès du joueur, nous a-t-on fait savoir. Mais les deux clubs, comme Galatasaray, auront fort à faire pour le convaincre, ainsi que l’OL. En effet, Mikautadze n’a aucune envie de quitter Lyon. Idem pour les Gones, qui comptent sur lui. La suite au prochain épisode…