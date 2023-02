Arsenal : Mikel Arteta encense Folarin Balogun

Prêté à Reims par Arsenal, Folarin Balogun impressionne. Actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, l’attaquant anglais de 21 ans reste d’ailleurs particulièrement observé par Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners. «Je suis très heureux pour lui (Folarin Balogun). C’est un garçon qui a une idée très claire de ce qu’il veut faire de sa carrière. Il est très ambitieux, très impliqué et très courageux. Nous avons beaucoup discuté avant qu’il ne fasse ce choix, pour savoir si c’était le bon endroit où aller et pour connaître les autres choix qui s’offraient à lui. Il était tellement convaincu. Je suis vraiment heureux pour lui car il mérite ce qui lui arrive», a notamment reconnu le coach espagnol en conférence de presse avant de rappeler qu’il comptait sur lui à l’avenir.

«Quand on regarde les chiffres et ce qu’il fait, c’est tout simplement incroyable. C’est très rare de voir cela. Mais il a quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons décidé de lui offrir un contrat longue durée, d’avoir foi en lui et de lui donner cette longue période dont il a besoin maintenant, parce que le prêt qu’il a aujourd’hui est vraiment différent de celui qu’il avait avant à Middlesbrough.»

