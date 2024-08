Mbaye Niang plait à Caen

Le Stade Malherbe de Caen version Mbappé continue de prendre forme. Après avoir bouclé les arrivées de Yann M’Vila et de Lorenzo Rajot tous deux libres, le club normand continue de prospecter à moindre coût pour se renforcer. C’est aujourd’hui un attaquant de tout premier plan (90 buts chez les pros depuis le début de sa carrière en France, Angleterre, Turquie, Italie, Arabie Saoudite), qui est pisté par la formation coachée par Nicolas Seube.

Selon nos informations, Caen a montré un intérêt pour Mbaye Niang. L’attaquant international sénégalais de 29 ans, qui reste sur 14 buts inscrits la saison passée (8 en SuperLig et 6 en Serie A), est libre comme l’air et à la recherche d’un challenge sportif intéressant comme il nous l’avait confié il y a quelques jours. «Je continue de travailler avec un préparateur physique. Je suis dans une très bonne condition, j’ai l’expérience du haut niveau, l’envie de réussir une grosse saison, et je suis prêt à rendre de bons services. Un retour en France, j’y suis plutôt ouvert, même si l’idée de découvrir un nouveau championnat comme l’Espagne ou le Portugal, ne me déplairait pas non plus.» Certes, Caen évolue en Ligue 2, mais la perspective de revenir dans son club formateur là où tout avait commencé pour lui en Ligue 1 à l’âge de 16 ans a de quoi séduire l’ancien joueur de Bordeaux, de l’AC Milan, de Rennes ou du Torino qui pourrait permettre pourquoi pas à Alexandre Mendy de pouvoir enfin quitter la Normandie pour rejoindre Sunderland en Angleterre.