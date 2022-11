BL : l'Union Berlin corrigé par Leverkusen

Dauphin du Bayern Munich avant de se déplacer sur la pelouse du Bayer Leverkusen, seizième, l'Union Berlin s'avançait comme le grand favori lors de cette treizième journée de Bundesliga. Face aux hommes de Xabi Alonso, revanchards, les coéquipiers de Jordan Siebatcheu ont, pourtant, sombré, ce dimanche à la BayArena.

Portés par le doublé de Moussa Diaby et les réalisations d'Andrich, Hlozek et Bakker, les Pillendreher, tenus en échec à la pause, se sont baladés. Grâce à cette large victoire, Leverkusen remonte au seizième rang. De son côté, l'Union Berlin reste bloqué en deuxième position et tentera de se relancer dans trois jours contre Augsbourg.

