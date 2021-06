Euro 2020 : le geste fort de l'Allemagne contre le gouvernement hongrois

Premier ministre de la Hongrie depuis mai 2010, Viktor Orbán (58 ans) est un homme politique assez controversé à l'étranger pour des prises de position assez extrêmes. Il a notamment mis en place des mesures restrictives visant à empêcher la mise en avant de l'homosexualité et l'affirmation de celle-ci. Des décisions politiques fortement critiquées et dont le gouvernement de Munich a tenu à combattre.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Die Welt, l'Allianz Arena devrait être illuminée aux couleurs arc-en-ciel présentes sur le drapeau LGBTQ+ lors de la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie prévue ce mercredi. Un geste fort qui trouve encore plus de résonnance en ce mois de juin qui est "le mois des fiertés", une période de célébration pour les communautés LGBTQ+ qui permettent de rappeler que les combats pour l'égalité ne sont pas encore terminés. «C'est un signe important de tolérance et d'égalité» a expliqué le maire de Munich Dieter Reiter. Petér Gulacsi qui devrait être présent dans les buts hongrois a également souvent prononcé son désaccord avec la politique de Viktor Orbán qui stigmatise les populations LGBTQ+.