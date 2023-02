Le terrible coup de gueule de Liverpool contre l’UEFA

Alors qu’un rapport indépendant sur la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool a été publié ce lundi par l’UEFA, les Reds ont rapidement répondu à celui-ci publiquement. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club anglais n’a pas apprécié la démarche de l’UEFA. Dans un communiqué officiel, le perdant de la dernière finale de C1 s’est étonné de prendre connaissance de ce rapport dans la presse, sans l’avoir préalablement reçu.

« Il est extrêmement décevant qu’un rapport d’une telle importance pour la vie et la sécurité future des supporters de football, soit divulgué et publié de cette manière », peut-on lire sur le site officiel de Liverpool. « Cela fait plus de huit mois de travail par le panel indépendant et il est juste et approprié de publier le contenu du rapport à nos partisans de manière appropriée. Nous attendrons de recevoir une copie du rapport et de le digérer soigneusement avant de faire d’autres commentaires. » Le message est clair !

