LdC : un nouveau rapport pointe du doigt l’UEFA et la police française

L’UEFA porte la «responsabilité principale» des échecs catastrophiques en matière d’organisation et de sécurité qui ont transformé la finale de la Ligue des Champions de la saison dernière, entre le Real Madrid et Liverpool, en une expérience horrible et traumatisante pour des milliers de supporters, a conclu le propre examen de l’UEFA. Cette conclusion et les critiques alarmantes de la culture et des opérations de la confédération européenne de football et de la police française sont faites dans un rapport accablant produit par le panel de l’UEFA nommé pour examiner le chaos qui a gâché la finale au Stade de France à Paris en mai dernier. Le rapport identifie des échecs de planification et d’opérations de la part de la Préfecture de police de Paris et de la Fédération française de football (FFF), à qui l’UEFA a presque entièrement délégué des responsabilités, mais indique clairement que l’UEFA, qui détient les droits et organise la Ligue des Champions, était globalement responsable

Les autorités françaises sont aussi largement critiquées dans ce rapport. Il est reproché à la préfecture de police de Paris de ne pas avoir collaboré avec les autres acteurs organisateurs de la finale, de ne pas avoir prévenu ou remédié à l’encombrement d’une voie d’accès au stade notoirement problématique, d’avoir utilisé des «armes» telles que des gaz lacrymogènes et du gaz poivré sans justification suffisante, de ne pas s’être engagée avec la communauté locale et s’être «tenue prête» pendant que les supporters étaient agressés physiquement. La critique ajoute que les fans de Liverpool et du Real Madrid auraient pu mourir à plusieurs reprises, comparant la situation à Hillsborough en 1989.

