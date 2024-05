PSG-BVB : Mats Hummels a complètement dégoûté les Parisiens

Homme du match à l’aller, homme du match au retour. Voilà comment expliquer de manière efficace la double confrontation de Mats Hummels sous les couleurs du BVB face au PSG. Du haut de ses 35 ans, le défenseur allemand a été tout simplement monstrueux face aux attaquants parisiens lors des deux rencontres en multipliant les interventions décisives et en s’offrant même le but de la victoire ce mardi soir de la tête. Ce n’est pas pour rien si Kylian Mbappé ou encore Ousmane Dembélé ont livré deux prestations très décevantes dans ses demi-finales de C1. Une très belle revanche pour l’Allemand qui avait encore en travers de la gorge les deux matches lors des phases de groupe.

À cette époque, Mats Hummels n’avait pas du tout apprécié le penalty offert à Mbappé au match aller et avait multiplié les tacles dans la presse allemande par la suite. «Mbappé a marqué sur penalty ? (ndlr : contre Newcastle) Ah. J’espère qu’il est justifié ce penalty au moins cette fois ?», avait-il lancé avant d’en remettre une couche sur X (anciennement Twitter) lors de la rencontre face au PSV. «Twitter l’attend. Twitter comprend. Quelle blague ce penalty contre nous. Encore! Je ne peux pas croire qu’il puisse y avoir des décisions comme celle d’aujourd’hui contre Chelsea ou le PSG avec la VAR.» Ce mardi soir, il a assumé ses paroles et contribué quasiment, à lui tout seul, à la qualification des siens. Des performances XXL qui lui permettent de filer en finale de Ligue des Champions, onze ans après sa dernière finale avec ce même BVB, en 2013 et c’était déjà à Wembley.

Une nouvelle finale à Wembley

Les années passées ne semblent pas lui avoir fait du mal, au contraire. Et même s’il n’est pas capitaine sur le papier (le brassard est pour Emre Can), Mats Hummels est le vrai leader de cette équipe du BVB. « Au moins depuis le deuxième match de la phase de groupes, nous y croyons à cette victoire finale » a lancé le défenseur allemand après la qualification des siens. «Je jouais mon 89e match et c’était seulement mon 5e but. C’est pourquoi c’était le bon moment d’en rajouter un peu. Il n’y a aucune raison pour nous de ne pas croire que nous pouvons aussi gagner la finale » Sa performance a aussi eu de quoi ravir sa direction alors que son contrat se termine en fin de saison et que rien n’est décidé. « Je suis évidemment très heureux pour Mats », a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke à Prime Video.

Une joie partagée par Marco Reus qui va aussi rejouer une finale de C1, onze ans après. « Nous sommes tous les deux dans la dernière phase de notre carrière. Par conséquent, ni l’un ni l’autre ne s’attendait à ce que nous retournions à Wembley. Et en ce sens, c’est une histoire géniale, je suis complètement euphorique pour ma part ». Reste à savoir si ce sera face au Real Madrid ou, encore une fois comme en 2013, au Bayern Munich. Mais avant cela, le club allemand doit se concentrer sur la fin de saison en Bundesliga alors que l’équipe pointe à la 5e place. Et ça, Mats Hummels ne l’a pas oublié. «Ce seront des matches de préparation pour la finale. Au moins samedi, nous devons à toutes les équipes d’agir à 100 %. Ils (ndlr : Mayence qui avait fait perdre le titre à la dernière journée au BVB l’an passé) se sont battus sportivement et loyalement, il y a un an, mais ils sont en droit d’attendre la même chose de nous maintenant.» Le message est passé. Et les futurs adversaires du BVB sont prévenus, il faudra être dans un très grand jour pour réussir à faire passer une sale soirée à Mats Hummels qui n’a jamais semblé aussi impressionnant qu’à l’aube de ses 36 ans…