PSG : David Ginola en rogne contre la gestion du cas Mbappé

Les supporters du PSG traversent actuellement la journée la plus longue de l’année. Alors que les Parisiens vont devoir remonter un déficit d’un but en demi-finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, ces derniers auront besoin d’un grand Kylian Mbappé. Pointé du doigt depuis plusieurs semaines, le capitaine de l’équipe de France est suspecté d’être distrait et perturbé par les rumeurs autour de son avenir. Alors que son départ au Real Madrid est acté, le numéro 7 francilien n’a pas encore communiqué officiellement sa décision qui ne fait plus aucun doute. Mais voilà, même avec ce postulat clair, son départ fait encore grincer des dents. Dont celles de David Ginola.

Ancien joueur du PSG, le consultant de Canal+ a confié au Figaro qu’il aurait agi différemment dans ce dossier s’il était dans l’état-major des pensionnaires du Parc des Princes : «je vous dis tout de suite que si j’avais été directeur sportif, Kylian Mbappé ne serait jamais parti. En tout cas, pas pour zéro… Soyons clairs : on ne peut pas aller contre la volonté d’un joueur qui a envie de partir, surtout aujourd’hui avec l’arrêt Bosman. Et ce n’est pas que je me prétends meilleur que d’autres, pas du tout. Ce qui me chagrine le plus, c’est que celui qui est appelé à être le meilleur joueur du monde sur les 10 prochaines années, et qui joue au PSG, va partir, sans doute pour faire le bonheur du Real. A priori, Mbappé et Al-Khelaïfi ont scellé un accord pour que le club ne soit pas lésé sur le plan financier, même si les contours de cet engagement restent flous… Je pense qu’il devrait y avoir plus de clarté. Tout ce flou… Le football a bien changé. On est tellement dans une forme de proximité tout en étant hyper distants des joueurs…»