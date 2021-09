Suisse-Italie : les compositions officielles

Les matchs comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 se poursuivent ce dimanche soir avec une belle affiche opposant la Suisse à l'Italie (20h45). Les champions d'Europe en titre, leaders du groupe C avec quatre points d'avance sur la Nati, qui compte deux matchs en moins, se déplacent au St. Jakob Park Stadium de Bâle avec l'objectif de réagir après le nul concédé contre la Bulgarie (1-1) jeudi. De son côté, la Suisse, victorieuse de la Grèce (2-1) mercredi en amical, espère poursuivre son sans faute dans ces éliminatoires en enchaînant un troisième succès en autant de rencontre.

Pour cette partie, le nouveau sélectionneur de la Suisse Murat Yakin compose un 4-3-2-1. En l'absence du capitaine, Xhaka (Covid-19), Aebischer, Frei et Sow composent l'entrejeu devant un duo Steffen-Zuber en soutien de Seferovic, seul en pointe. Roberto Mancini conserve lui son traditionnel 4-3-3. Donnarumma, élu meilleur joueur de l'Euro 2020, garde les buts devant une charnière centrale type expérimentée Bonucci-Chiellini. Le latéral gauche de l'OL, Emerson, est lui présent dans son couloir. Jorginho fait bel et bien partie du milieu à trois aux côtés de Barella et Locatelli, alors qu'Insigne, Immobile et Berardi seront chargés d'aligner le front de l'attaque.

Les XI de départ

Suisse : Sommer - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Frei, Sow - Steffen, Zuber - Seferovic

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Locatelli - Berardi, Insigne, Immobile