LOSC : Lucas Chevalier rend hommage à Nabil Bentaleb

C’est sûrement le but d’une vie. Éloigné des terrains depuis de nombreux mois en raison d’un grave accident cardio-vasculaire, Nabil Bentaleb faisait son retour sur les terrains ce dimanche face à Rennes. Et seulement trois minutes après son retour sur le pré, l’Algérien a inscrit le premier but de la rencontre face à Rennes. Un moment inoubliable pour le milieu de terrain de 30 ans qui a célébré son but auprès de tous les joueurs et le staff lillois. Après le match, Lucas Chevalier a savouré ce moment incroyable au micro de DAZN :

«C’est une belle victoire de persévérance. Avec le penalty, le but annulé, on s’est dit que ça pouvait tourner de leur côté. Aujourd’hui, c’est Nabil qui marque. C’est beau qu’il nous ramène la victoire ce soir. Pour revenir au duel des gardiens, Samba n’a rien à faire de plus ce soir. Si c’était moi à Rennes, j’aurais pris deux buts aussi. On a vécu une semaine compliquée, on a bien répondu en montrant de la personnalité. C’est pas simple mais on a montré du caractère.»