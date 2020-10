Getafe - Barcelone : les compositions sont tombées

Match intéressant pour le compte de la 6e journée de Liga entre Getafe et le FC Barcelone. Le club de la banlieue de Madrid utilise son traditionnel 4-4-2 avec David Soria dans les buts et une défense constituée de Damian Suarez, Djéné Dakonam, Eric Cabaco et Mathias Olivera. Allan Nyom, Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic et Marc Cucurella évoluent un cran plus haut alors que Cucho Hernández et Jaime Mata sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone opte pour son traditionnel 4-2-3-1 sous Ronald Koeman. Neto officie en tant que dernier rempart juste devant Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Sergino Dest. Sergio Busquets et Frenkie de Jong assurent le double pivot. Seul en pointe, Lionel Messi est soutenu par Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Pedri.

Les compositions :

Getafe : Soria - Suarez, Djéné, Cabaco, Oliveira - Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella - Hernandez, Mata

FC Barcelone : Neto - Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Busquets, De Jong - Dembélé, Griezmann, Pedri - Messi