Barrages CdM 2022 : les dates des derniers barrages connues

L'UEFA a dévoilé ce jeudi le calendrier des deux barrages restants pour déterminer la dernière nation européenne qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et ce en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Bleu-et-Jaune affronteront l'Ecosse le 1er juin prochain tandis que le vainqueur de cette demi-finale se déplacera au Pays de Galles le 5 du même mois.

La suite après cette publicité

L'instance du football européen a également arrangé le calendrier de la Ligue des Nations pour le bon déroulement de ces barrages après discussions avec les huit sélections concernées par ces changements (Arménie, Belgique, Pays-Bas, Pologne, République d'Irlande, Écosse, Ukraine et Pays de Galles).

⚽ A new match schedule for World Cup qualifying play-offs and several #NationsLeague matches has been agreed.



🤝 This is thanks to a remarkable spirit of solidarity and cooperation by all.



🗓️ 1 June: Scotland vs Ukraine



🗓️ 5 June: Wales vs Scotland/Ukraine



Full details: ⬇️