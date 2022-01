Rayo Vallecano : Luca Zidane joue cartes sur table pour son avenir

La suite après cette publicité

Sa parole est rare. Luca Zidane (23 ans) s'est confié en longueur pour El Confidendial sur ses débuts dans le monde professionnel, avec ce patronyme si lourd à porter, mais surtout sur son actualité. Le jeune portier français vient en effet d'enchaîner cinq titularisations toutes compétitions confondues dans les buts du Rayo Vallecano, surprenant 8e de Liga.

Avec, entre autres faits d'armes, un penalty détourné en Coupe du Roi contre Grenade. Évidemment, il savoure. «Je suis content de pouvoir aider l’équipe, mais c’est le fruit du bon travail collectif», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Je suis dans un bon moment de forme. Je suis heureux au Rayo. Jouer te rend heureux, mais ce que je dois faire, c’est montrer ce que je vaux au quotidien. Je suis jeune, très ambitieux, je travaille pour progresser et atteindre mon meilleur niveau. Je n’y suis pas encore, mais oui, je suis content. (…) Je suis très concentré. (…) Je sais ce que je veux».

Un avenir encore incertain

Sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Marseille, en concurrence avec le Macédonien Stole Dimitrievski (28 ans), a également évoqué son avenir, se laissant toutes les portes ouvertes, lui qui avait souvent été annoncé en France. «Je suis concentré sur le Rayo, je veux travailler fort pour atteindre nos objectifs. Ici, je suis heureux et nous voulons bien terminer la saison. Maintenant, je suis en forme, compétitif et ambitieux. J’ai des objectifs à court et long terme, mais on décidera quand la saison sera terminée. Mais, je suis très bien ici au Rayo», a-t-il glissé.

Si son avenir est donc encore un poil flou, le jeune homme sait très clairement ce qu'il veut continuer à faire : jouer pour prouver sa valeur. «Je suis fier de qui je suis, de mon père, mais aussi de pouvoir démontrer ce que je vaux. Il y en a encore qui font des commentaires sur le fils de Zidane. En vrai, je suis fier de pouvoir démontrer ce que vaut Luca, combien il travaille et où il peut aller», a-t-il conclu. Le message est passé.