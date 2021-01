L'OL blinde Sinaly Diomandé !

Alors que le duo Denayer-Marcelo est indéboulonnable cette saison, le jeune Sinaly Diomandé (19 ans) pointe malgré tout le bout de son nez. Le défenseur, qui a la confiance de Rudi Garcia, a aussi celle de son club. En effet, l'OL vient d'étendre son bail. «L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer la prolongation de contrat du défenseur international ivoirien Sinaly Diomandé, de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025. Formé à l’Académie de Jean-Marc Guillou, Sinaly est arrivé à l’OL en septembre 2019 en provenance du Guidars FC (Mali) et a effectué ses débuts un an plus tard avec l’équipe professionnelle face à Nîmes au Groupama Stadium. Le défenseur central de 19 ans a depuis disputé 16 matches de Ligue 1, dont le derby face à Saint-Etienne, et connu ses premières sélections avec l’équipe nationale de Côte d’Ivoire aux côtés de Maxwel Cornet. La prolongation de contrat de Sinaly Diomande intervient après celles de Rayan Cherki et de Melvin Bard ainsi que des premiers contrats professionnels de Yaya Soumaré, Florent Da Silva et Malo Gusto, confirmant ainsi la volonté de l’OL de préparer l’avenir en s’appuyant, notamment, sur des joueurs issus de son Academy.»

Forcément très heureux, Diomandé a confié : «je suis très heureux d’avoir prolongé avec l’OL. Je suis arrivé au club en 2019 et mon adaptation s’est très bien passée. Le coach me fait confiance mais je dois encore beaucoup progresser. J’espère un jour pouvoir gagner des trophées et disputer la Ligue des Champions mais pour cela, je dois encore continuer à travailler.» Une nouvelle qui fait le bonheur de Juninho également. «Malgré son jeune âge, Sinaly est déjà un élément important de l’effectif. Pour moi, il a une belle marge de progression, mais il travaille énormément et réalise déjà de bonnes performances. C’est un joueur équilibré, avec une bonne vitesse, agressif et techniquement plutôt à l’aise. Sinaly est très complet et a de belles années devant lui.»