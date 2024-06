La stratégie machiavélique du Real Madrid pour faire craquer le LOSC avec Leny Yoro

Il n’a que 18 ans, mais il fait déjà partie des joueurs les plus convoités du moment. Où jouera Leny Yoro la saison prochaine ? C’est une question que se pose tout le monde. La seule certitude qui semble exister dans ce dossier n’est autre que son départ du LOSC, surtout que son contrat expire en 2025. Pour récupérer un gros chèque, c’est donc cet été ou jamais. Le contexte assez flou autour des droits TV de la Ligue 1 rend aussi un transfert un peu plus intéressant - voire nécessaire - que les autres étés.

La suite après cette publicité

Et ça tombe bien pour le LOSC, il y a de sacrés prétendants, tous capables de lâcher une belle somme en juillet ou en août, Paris Saint-Germain et Real Madrid en tête de liste. Ces derniers temps, il s’est d’ailleurs dit que le joueur a dit non aux Parisiens, et que son intention est plutôt de s’engager avec le champion d’Europe en titre, aux côtés de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou Aurélien Tchouameni.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG menace Mbappé

Le Real Madrid temporise

Seulement, comme l’explique la Cadena COPE, le Real Madrid calme le jeu. Même si le départ confirmé de Nacho les pousse à recruter en défense, les Madrilènes ne vont pas faire de folies. Conscients qu’ils ont les faveurs du joueur, ils vont laisser le chrono défiler afin de mettre la pression sur Lille. Ce qui obligerait, dans l’esprit des décideurs merengues, le LOSC à revoir ses prétentions à la baisse. La radio confirme d’ailleurs que les Madrilènes ne veulent pas débourser plus de 40 millions d’euros pour Yoro.

La suite après cette publicité

Il est donc fort probable que les Madrilènes attendent la toute fin du mois d’août pour vraiment passer à l’attaque et ainsi avoir un LOSC dos au mur en face, qui n’aura pas d’autre choix que de le vendre sous peine de le perdre gratuitement. Une stratégie tout de même risquée, puisqu’elle laisse du temps à d’autres clubs pour revenir dans la course et tenter de faire changer d’avis le défenseur de 18 ans…