Sergio Agüero voudrait déjà quitter le FC Barcelone !

Une bombe qui n'en finit plus de faire des ravages, et ce à tous les étages. Depuis l'officialisation du départ de Lionel Messi (34 ans) du FC Barcelone, la planète football prend feu. Si l'avenir de Lionel Messi semble d'ores et déjà réglé et que tout laisse penser que La Pulga va s'engager en faveur du Paris Saint-Germain, les Blaugranas ne sont pas au bout de leurs surprises. Et pour cause : selon les informations de Beteve, une chaîne de télévision locale de Barcelone, Sergio Agüero (33 ans) souhaiterait quitter le Barça dès ce été, lui qui est arrivé il y a seulement quelques semaines en provenance de Manchester City.

La suite après cette publicité

Le media catalan précise que le Kun est extrêmement remonté contre la direction culé, qui lui avait promis qu'il jouerait aux côtés de son ami et compatriote Leo Messi. «Nous espérons jouer ensemble (...) S’il est toujours là, et je crois qu’il le sera, nous essaierons de faire de notre mieux pour le club, comme il l’a toujours fait», avait d'ailleurs lancé Agüero lors de sa présentation officielle en tant que nouveau joueur du FC Barcelone.

Les avocats d'Agüero déjà au boulot

Mais voilà, la donne a changé depuis le 31 mai dernier et l'arrivée du meilleur buteur de l'histoire des Skyblues du côté du Camp Nou. Beteve annonce même que les avocats de Sergio Agüero travaillent en ce moment même afin d'éplucher les termes du contrat signé par l'ancien attaquant de l'Atlético de Madrid, dans le but de quitter le FC Barcelone au plus vite donc.

Les informations révélées dans l'émission La Porteria, toujours sur la chaîne espagnole locale, font même état d'un état d'esprit très négatif du principal concerné concernant son avenir chez les Blaugranas. À en croire le média ibérique, le Kun Agüero aurait déclaré à ses proches que son «avenir au Barça ne s'annonce pas bon». Un véritable coup de massue s'abat sur Joan Laporta, le président du Barça, qui est vraisemblablement loin d'être au bout de ses peines.