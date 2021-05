Le Barça boucle le gros coup Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Il aurait probablement aimé partir en offrant à Manchester City la première Ligue des Champions de son histoire. Mais, finalement, Sergio Agüero ne partira que sur un titre en Premier League, ce n'est déjà pas si mal. Moins utilisé cette saison, l'Argentin savait que la fin était proche chez les Citizens. En plus de cela, il est en fin de contrat.

On se demandait alors où il pourrait bien atterrir. Pendant un long moment, il semble donner sa préférence à l'Angleterre, le pays qui l'a accueilli depuis son départ de l'Atlético de Madrid en 2011. Mais dix ans sont passés et la perspective de pouvoir enfin jouer avec son ami, Lionel Messi, au FC Barcelone, était peut-être trop grande.

Il dispose d'un passeport espagnol

Il est connu que les Catalans ont quelques problèmes financiers et surtout qu'ils n'ont pas vraiment remplacé Luis Suarez, parti l'été dernier chez les Colchoneros. L'occasion était donc trop belle et cela n'a pas été franchement difficile de convaincre celui qui dispose d'un passeport espagnol depuis 2010 de rallier la Catalogne et l'équipe de Ronald Koeman.

« Le FC Barcelone et Sergio Agüero ont trouvé un accord concernant l’arrivée du joueur le 1er juillet, une fois que son contrat avec Manchester City sera terminé. Le joueur signera un contrat jusqu’en 2023 et aura une clause libératoire de 100 millions d’euros. », peut-on ainsi lire sur le communiqué des Blaugranas. Le FCB frappe donc un premier grand coup en attendant peut-être d'autres éléments comme Georginio Wijnaldum ou Eric Garcia.