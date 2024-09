OL : Jordan Veretout espère retrouver l’équipe de France

Appelé pour la première fois en équipe de France en septembre 2021, Jordan Veretout n’a plus été rappelé par Didier Deschamps depuis juin 2023. Le nouveau milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a toujours l’ambition de revêtir de nouveau le maillot tricolore, comme il l’a lui-même indiqué dans une interview pour Canal +, ce dimanche.

« C’est sûr que l’équipe de France, c’est le summum pour un footballeur. Il ne faut pas se prendre la tête, l’objectif, c’est de reprendre le rythme et d’être à 100% le plus vite possible, d’être performant. Si ça doit revenir, ça reviendra. Mais aujourd’hui, je suis heureux, et puis le top, c’est quand tu rentres à la maison et que tu vois ta femme et tes enfants heureux », a-t-il indiqué.