Luis Suárez compare Neymar à Lionel Messi

Coéquipier de Neymar et de Messi lors de son passage au FC Barcelone (2014-2020), Luis Suárez a écrit les plus belles lignes de l’histoire du club catalan. S’il arrive aujourd’hui au crépuscule de sa carrière, l’Uruguayen assure encore à Neymar quelques belles années au plus haut niveau. Interrogé par le média brésilien Placar, el "Pistolero" a indiqué qu’il souhaitait voir l’actuel joueur du PSG à la prochaine Coupe du Monde (au Mexique, au Canada et aux États-Unis en 2026), à l’instar de Lionel Messi avec l’Argentine l’hiver dernier.

«Neymar a dit il y a un an que la Coupe du Monde au Qatar serait sa dernière, mais était-ce vraiment sa dernière ? Il aura 34 ans lors de la prochaine. Je ne lui ai pas parlé, mais je recommanderais au Brésil de tirer le meilleur parti de lui, a confié l’actuel joueur de Grêmio. Regardez ce que Messi a fait lors de la Coupe du Monde à 35 ans. Il n’a pas démordu et a obtenu ce qu’il voulait. Si le Brésil veut être champion du monde lors de la prochaine édition, il doit faire ce que l’Argentine a fait avec Messi. Faire courir et travailler dix joueurs pour Neymar. Messi a gagné grâce à son sens du détail. Ce sont des choses qu’on retrouve chez les joueurs de ce niveau, et Neymar en a aussi.»

