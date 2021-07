Euro 2020 : l'UEFA généreuse avec les clubs français

Le 11 juillet se disputera la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie à Wembley. L'occasion également pour l'UEFA d'indemniser les clubs qui envoient un ou plusieurs joueurs en phase finale. L'instance indemnise les clubs à hauteur de 9 000 euros par jour et par joueur à partir du premier jour du rassemblement. Selon les informations de Sportune, 10 clubs de Ligue 1 vont se répartir la somme de 7,54 millions d'euros. Même s'il n'a compté que six représentants dans la compétition, le PSG remporte la plus grosse part du gâteau grâce à un meilleur parcours de ses joueurs (Verratti et Florenzi).

La suite après cette publicité

Le club parisien va empocher ainsi 1,97 million d'euros, soit la plus grosse somme allouée par l'UEFA à un club de Ligue 1. Le LOSC qui compte huit représentants, va percevoir 200 000 euros de moins que le PSG soit 1,71 million d'euros. De son côté, l'Olympique Lyonnais percevra une somme supérieure au million d'euros. Les autres clubs (Monaco, Nice, l'OM, Montpellier, Bordeaux, Rennes et Strasbourg) se partagent le montant restant.