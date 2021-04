Neymar répond aux déclarations de Joshua Kimmich

Le discours langue de bois instaurée lors des conférences de presse de veille de match rend l'exercice ennuyeux à suivre. Mais on sait l'enjeu que cela représente pour les entraîneurs et les joueurs. Il s'agit de ne surtout pas exciter l'adversaire en titillant son ego. Cela, le Bayern Munich ne s'en est jamais inquiété et le discours de certains de ses joueurs, Thomas Müller et Joshua Kimmich pour ne pas les citer, sont visiblement parvenus aux oreilles parisiennes. Cela s'est constaté avec quelques duels rugueux durant la rencontre (Müller-Paredes et Neymar-Kimmich) et cela s'est vérifié au coup de sifflet final, avec la célébration démonstrative des deux joueurs parisiens devant le numéro 6 bavarois.

« Nous étions la meilleure équipe au match aller, mais malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons renverser la vapeur au match retour », avait lancé Kimmich aux médias allemands avant le retour, tandis que Müller laissait transpirer sa grande confiance. Alors forcément, le sujet a été abordé par les Parisiens une fois la qualification actée. Sur la TV brésilienne, Neymar a lancé un pique à Kimmich, en revenant sur sa célébration.

Neymar a répondu à Kimmich

« Ce n’était même pas une célébration pour provoquer. On la fait devant lui mais c’est le destin qui a fait qu’il se trouvait là. Kimmich a parlé en disant qu’ils étaient les meilleurs, qu’ils allaient passer, qu’ils étaient sûrs d’aller en demi. Mais vous pouvez avoir autant de possession de balle que vous voulez, vous pouvez chanter jour et nuit, tout peut se passer en cinq minutes », a-t-il lancé sur TNT Sports. Son entraîneur Mauricio Pochettino a lui aussi évoqué les déclarations des joueurs allemands avant la rencontre, avec plus de recul.

« C’est normal que des joueurs comme Kimmich et Muüler aient confiance en eux. C’est une équipe qui a tout gagné, six titres. C’est normal qu’ils se considèrent comme les favoris. Mais c’est un sport où il faut toujours lutter. Je les comprends vous savez. C’est aussi un jeu mental », a-t-il lancé au micro de RMC Sport. Battus mais qualifiés, les Parisiens ont pu prendre leur revanche, aussi bien sur la finale de la saison passée que sur les certitudes affichées par les Bavarois avant le match retour.