Copa América 2024 : les Etats-Unis dévoilent leur liste de 26 joueurs

Cette Copa América 2024 est assez spéciale. Autrefois réservée aux formations sud-américaines, cette dernière va accueillir plusieurs nations qui dépassent les frontières de l’hémisphère sud du continent américain. De ce fait, les États-Unis seront de la partie cet été et seront même le pays-hôte de cette édition. Une manière de répéter la Coupe du monde 2026 et de jauger le vivier des Yanks face à de grosses écuries comme le Brésil ou l’Argentine. Pour rappel, nos voisins d’outre-Atlantique seront présents dans un groupe abordable en compagnie de la Bolivie, de Panama et de l’Uruguay.

Pour ce faire, Gregg Berhalter, le sélectionneur américain, a annoncé la liste de 26 joueurs qui seront présents pour défendre les couleurs américaines lors de cette Copa América. Alors qu’il avait présenté une liste élargie de 27 noms pour les rencontres face au Brésil et à la Colombie, seul le milieu du LAFC Timothy Tillman n’est pas de la partie. Malgré sa blessure, Josh Sargent a bel et bien été convoqué. Pour le reste, c’est du classique : Weah, McKennie, Pulisic, Reyna, Adams, Musah ou encore Balogun sont présents pour la compétition continentale.

La liste des USA :

Gardiens : Ethan Horvath (Cardiff City), Sean Johnson (Toronto FC), Matt Turner (Nottingham Forest)

Défenseurs : Cameron Carter-Vickers (Celtic), Kristoffer Lund (Palerme), Mark McKenzie (Genk), Shaq Moore (Nashville SC), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Milieux : Tyler Adams (Bournemouth), Johnny Cardoso (Real Betis), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Gio Reyna (Nottingham Forest), Malik Tillman (PSV Eindhoven)

Attaquants : Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Josh Sargent (Norwich City), Tim Weah (Juventus), Haji Wright (Coventry City)