Vidéo : le but fabuleux de Raphinha avec le Brésil

Après le Ghana, le Brésil achève la période internationale avec un match amical face à la Tunisie, disputé au Parc des Princes. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le premier but de la rencontre.

Dès la 11e minute de jeu, Casemiro a lancé dans la profondeur Raphinha, qui a lobé Dahmen d'une superbe tête.

